Becton Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Becton Dickinson & liegt bei 19, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 101,19 für "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Analysten bewerten die Becton Dickinson &-Aktie ebenfalls positiv, mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 21,54 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnten in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien als auch die Diskussionsstärke wurden als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, obwohl in den vergangenen Tagen einige negative Themen im Mittelpunkt standen. Die Analyse der Meinungen und Äußerungen aus den sozialen Medien ergibt eine insgesamt "Neutral" Bewertung, während konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien zu einer "Schlecht" Empfehlung führen.

Zusammenfassend erhält Becton Dickinson & aufgrund fundamentaler Kriterien und Analystenbewertungen eine "Gut"-Bewertung, während das Sentiment und die Anleger-Stimmung neutral bis schlecht bewertet werden.