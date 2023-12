Becton Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Stimmung der Anleger gegenüber Becton Dickinson & ist derzeit insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsumfragen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiv noch negativ Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 3 "Schlecht" und 0 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Becton Dickinson & derzeit bei 255,56 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 240,62 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -5,85 Prozent liegt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 245,28 USD, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Becton Dickinson &-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 22, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 43,87, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine deutliche Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt. Die Diskussionsintensität war geringer als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine negative Gesamtbewertung der Becton Dickinson &-Aktie.