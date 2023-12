Becle Aktie: Was für ein Plan!

Die technische Analyse der Becle Sab De Cv-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 32,7 MXN lag, was einem Unterschied von -20,78 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 41,28 MXN entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 33,98 MXN, was einer Abweichung von -3,77 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Becle Sab De Cv-Aktie beträgt 0,64, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,48, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke für die Becle Sab De Cv-Aktie in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Die Einschätzung der Anleger basierend auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daraus resultiert eine Gesamtbewertung als "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Becle Sab De Cv-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI und des Anleger-Sentiments.