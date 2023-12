Bechtle plant Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen in Millionenhöhe

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Der IT-Dienstleister Bechtle beabsichtigt, Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennwert von bis zu 300 Millionen Euro auszugeben.

IT-Unternehmen Bechtle plant Wandelschuldverschreibungen im Wert von 300 Millionen Euro auszugeben. Die entsprechenden Anleihen sollen institutionellen Investoren im Zuge eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten werden, gab das im TecDAX und MDAX notierte Unternehmen bekannt. Dabei werden die bisherigen Aktionäre von ihrem Bezugsrecht ausgeschlossen. Der Nettoerlös aus der Emission soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums im In- und Ausland sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden - auch für mögliche Zukäufe.

Die Wandelschuldverschreibungen werden in einer Stückelung von 100.000 Euro ausgegeben und zu 100 Prozent des Nennwerts zurückgezahlt, wie Bechtle weiter mitteilte. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre und der Zinssatz wird voraussichtlich zwischen 1,75 und 2,25 Prozent pro Jahr liegen. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie von 30 bis 35 Prozent über dem noch festzulegenden Referenzaktienkurs festgelegt.

Das Unternehmen gibt sich optimistisch und plant weiteres Wachstum, sowohl organisch als auch durch mögliche Akquisitionen. Die Wandelschuldverschreibungen bieten den Investoren eine interessante Möglichkeit, von diesem Wachstumspotenzial zu profitieren. Im Vorfeld der Emission stieg die Bechtle-Aktie im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise um 0,19 Prozent auf 43,18 Euro.

Bechtle ist ein bekannter Name in der IT-Branche und verzeichnet seit Jahren kontinuierliches Wachstum. Das Unternehmen ist in verschiedenen deutschen Börsenindizes vertreten und bietet nun seinen Anlegern die Chance, an diesem Erfolg teilzuhaben. Die Wandelschuldverschreibungen sind eine attraktive Investitionsmöglichkeit für institutionelle Anleger, die auf langfristige Stabilität und Wachstum setzen. Durch die gezielte Verwendung des Emissionserlöses soll auch zukünftiges Wachstum gesichert werden.

Die Emission der Wandelschuldverschreibungen unterstreicht die Finanzstärke und das Vertrauen der Investoren in Bechtle als Unternehmen. Die Konzentration auf institutionelle Anleger und das beschleunigte Bookbuilding-Verfahren zeugen von der hohen Nachfrage und dem Vertrauen in das Unternehmen und seine Zukunftsaussichten.

Bechtle plant die Wandelschuldverschreibungen mit Bedacht und im Einklang mit seiner Wachstumsstrategie. Das Unternehmen zeigt damit erneut seine Fähigkeit, strategische Möglichkeiten zu nutzen und das Wachstum aus eigener Kraft voranzutreiben. Die Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen zeigt auch die Attraktivität des Unternehmens und dessen Wachstumsperspektiven auf dem Markt.

Bechtle bleibt weiterhin ein wichtiger Akteur in der IT-Branche und ist dank solider Strategien und gezielter Investitionen in der Lage, langfristiges Wachstum zu gewährleisten. Die Wandelschuldverschreibungen sind eine Chance für Anleger, sich an diesem Erfolg zu beteiligen und Teil einer vielversprechenden Zukunft zu sein.

