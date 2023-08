Bechtle: Potenzial für Kursanstieg um fast 30%

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Aktie von Bechtle wird derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt €51, das ein Aufwärtspotential von +29,44% bietet.

• Bechtle-Aktie steigt um +0,56%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt bei 3,80

• Anteil optimistischer Analysten: +60%

Gestern konnte die Aktie von Bechtle am Finanzmarkt leicht zulegen und erreichte einen Anstieg von +0,56%. Innerhalb der letzten fünf Handelstage verzeichnete sie jedoch einen Rückgang um -1,57%, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt deutet.

Trotz dessen sehen Bankanalysten ein großes Potential in der Aktie. Bei einem Kursziel von €51 würde sich ein Aufwärts-Potential im Bereich von knapp 30% ergeben. Von insgesamt 20 Experteneinschätzungen empfehlen zwölf den Kauf der Aktien. Weitere sechs Experteneinschätzungen fallen mit...