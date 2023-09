Bechtle: Kursziel von 52,02 EUR liegt +12,40% über dem aktuellen Wert

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle konnte in den letzten fünf Handelstagen ein erfreuliches Plus von +2,21% verzeichnen. Gestern legte sie an der Börse um weitere +0,94% zu und scheint damit weiterhin auf einem positiven Trend zu liegen.

Bankanalysten sehen das Potenzial für die Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel von 52,02 EUR. Dies entspricht einer Steigerung von +12,40% gegenüber dem aktuellen Wert. Die Einschätzungen unter Experten sind jedoch unterschiedlich: Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sieben weitere optimistisch mit “Kauf” bewerten, halten sich fünf Experten neutral (“halten”) und zwei plädieren für einen Verkauf der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,85 und insgesamt sind noch immer +65,00% der befragten Analysten optimistisch gestimmt.