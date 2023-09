Bechtle: Kursziel von 52,02 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Aktie von Bechtle hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,21% verzeichnet und konnte gestern zusätzlich um +0,94% zulegen. Die Stimmung am Markt ist somit relativ optimistisch.

Bankanalysten haben ein mittelfristiges Kursziel für Bechtle bei 52,02 EUR prognostiziert. Dies würde Investoren ein Potenzial von +12,40% eröffnen. Derzeit sind sechs Analysten der Meinung, die Aktie sei ein starker Kauf und sieben weitere sehen sie als kaufenswert an.

Fünf Experten bewerten die Aktie neutral und nur zwei Analysten empfehlen einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf einem Niveau von 3,85.

Eine positive Einschätzung wird durch eine Mehrheit (+65%) der Analysten bestätigt.