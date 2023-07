Bechtle: Kursziel von 51,00 EUR laut Analystenmeinung nicht richtig bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Aktie von Bechtle legte gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -2,52% hin und hat in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt -0,94% verloren. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Das mittelfristige Kursziel von Bechtle liegt bei 51,00 EUR. Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird. Wenn sie Recht behalten, eröffnet sich Investoren ein Potenzial in Höhe von +34,35%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trend-Kursentwicklung.

Demnach sehen 6 Analysten die Aktie als starkes Kaufobjekt an; weitere 6 Experten setzen auf das Rating “Kauf”. Ein Großteil der Anleger (7) bewerten die Situation mit einem “halten”, während noch immer zwei Bankanalysten empfehlen zu “verkaufen”.

Das positive Guru-Rating bleibt unverändert bei...