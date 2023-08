Bechtle: Kurspotenzial von +29,44% - Aktie unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Entwicklung der Bechtle-Aktie am gestrigen Tag fiel mit einem Plus von 0,56% vergleichsweise moderat aus. In den letzten fünf Handelstagen hingegen musste die Aktie ein Minus von 1,57% hinnehmen und scheint somit in einer schwachen Phase zu stecken.

Trotzdem sind Bankanalysten optimistisch gestimmt und halten ein mittelfristiges Kursziel von 51,00 EUR für möglich. Dies würde eine Erhöhung des aktuellen Kurses um satte +29,44% bedeuten.

Von insgesamt zwanzig Experten empfehlen sechs Analysten einen Kauf der Bechtle-Aktie. Weitere sechs Analysieren sehen ebenfalls Potenzial und bewerten sie dementsprechend als “Kauf”. Sechs weitere Experten vergeben die Bewertung “halten”, während nur zwei Analysten die Meinung vertreten, dass sich ein Verkauf lohnt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,80 – eine positive Einschätzung...