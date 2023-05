Bechtle: Kurspotenzial von +20,08% auf 51,00 €

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Gemäß Bankanalysten ist die Aktie von Bechtle aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 51,00 €. Das eröffnet Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +20,08%. Am gestrigen Tag stieg der Wert um +1,65%, was einer positiven Entwicklung entspricht. Insgesamt sind 68,18% der Analysten immer noch optimistisch eingestellt.

• Bechtle legte am 05.05.2023 um +1,65% zu

• Das wahre Kursziel liegt bei 51,00€

• Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 4,00