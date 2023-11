Bechtle – Digitalisierung trägt. Marge gesteigert. Aufträge im Hoch.

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Bechtle AG – eine Wette auf die Digitalisierung. Im 40. Jubiläumsjahr 2023 kann man – nach schönen Umsatzsteigerungen im ersten Halbjahr – im dritten Quartal auf eine Margensteigerung und entsprechend um 6,4% gestiegenes EBT(93,9 Mio EUR) verweisen. Und das während, u.a. wegen einer IFRS-Besonderheit, der Umsatz nur um 1% gesteigert werden konnte – die vielleicht aussagefähigere Zahl ist hier die Steigerung des Geschäftsvolumens um 6% auf 1,911 Mrd EUR.

Digitalisierung als Hauptwachstumsträger für Bechtle. E-Commerce schwächelt.

Bechtle’s Auftragseingang ist im dritten Quartal konzernweit um 18,3 % gestiegen. „Wir sehen zwar nach wie vor eine ausgeprägte Investitionszurückhaltung vor allem unserer mittelständischen Kunden. Uns gelingt es aber, diese Zurückhaltung durch die positive Entwicklung unseres Software- und Servicegeschäfts sowie die stabile Nachfrage unserer öffentlichen und großen Kunden zu kompensieren. Auch der Trend beim Auftragseingang stimmt uns zuversichtlich für die kommenden Monate“, sagt Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.

Im Segment IT-Systemhaus & Managed Services stieg das Geschäftsvolumen um 10,8 %, mit einem deutlich wachsenden Anteil an Software- und Serviceprojekten. Der Umsatz erhöhte sich fast ausschließlich organisch um 5,8 % auf 996,2 Mio EUR. Insgesamt sei die Nachfrage bei öffentlichen Auftraggebern und Großkunden unverändert hoch gewesen. Insbesondere komplexe Digitalisierungsprojekte zur Transformation von IT-Architekturen trieben das Systemhausgeschäft. Dies zeige sich auch auf der Ergebnisseite. Das EBIT stieg im Segment um 13,8 % auf 66,3 Mio EUR. Die EBIT-Marge erhöhte sich von 6,2 % auf 6,7 %.

E-Commerce hängt hinterher – aber kein Grund zur Sorge.

Das Geschäftsvolumen im Segment IT-E-Commerce ging um 3,5 % zurück, der Umsatzrückgang liegt bei 7,5 %. Nach wie vor würden insbesondere mittelständische Kunden Projekte rund um die Erneuerung ihrer klassischen IT-Infrastruktur verschieben. Die überdurchschnittlich hohen Investitionen während der Corona-Pandemie, eine unverändert angespannte gesamtwirtschaftliche Lage, verbunden mit einer großen Unsicherheit der Kunden bezüglich der weiteren Konjunkturentwicklung, führten zu einer Nachfragezurückhaltung. Das EBIT ging um 3,3 % zurück, die EBIT-Marge erhöhte sich dennoch auf 6,2 % (Vorjahr: 6,0 %).

Zukunft von Bechtle? Prognose bestätigt.

Im März veröffentlichte – relativ vage – Prognose wurde bestätigt: Umsatz und Ergebnis sollen im Gesamtjahr deutlich gesteigert und die Marge in etwa auf Vorjahresniveau gehalten werden. „Auch wenn uns positive konjunkturelle Impulse geschäftssegmentübergreifend momentan noch fehlen, haben wir alle Voraussetzungen, unsere Kunden vollumfänglich bei der digitalen Transformation zu begleiten. Die Zukäufe der letzten Monate haben unsere Position im Markt zusätzlich gestärkt und unsere Wettbewerbsposition in Europa weiter verbessert. Ich bin daher fest davon überzeugt, dass wir auch angesichts der aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter wachsen und Marktanteile gewinnen werden“, so Dr. Thomas Olemotz.

Bechtle: Investitionen in Zukunft heisst vor allem qualifiziertes Personal finden und binden.



Die Zahl der Mitarbeitenden an den europaweit über 100 Standorten erhöhte sich insbesondere durch Unternehmenszukäufe zum 30. September um 7,6 %. Ohne Akquisitionen hätte der Zuwachs bei den Mitarbeitenden bei 3,9 % gelegen. Sehr erfreulich sei, dass Bechtle zum Ausbildungsstart im September mit 299 jungen Menschen erneut einen Rekordwert bei Auszubildenden und dual Studierenden erreicht hat. Insgesamt bilde Bechtle derzeit 865 Nachwuchskräfte aus.

Bechtle ist ein Digitaliserungsgewinner. Und das Thema Digitalisierung ist ein Dauerbrenner – auf Jahre sichere Wachstumsraten. Solange die Unternehmen mit dme personalintensiven Geschäft mithalten können. Und beim Personal scheint Bechtle als „grösster“ Anbieter, auch wenn mit nur 3% Marketshare, gute Karten zu haben. Dazu kommt eine aktive Akquisitionspolitik, die gleichzeitig die Personaldecke idealerweise erweitert. Bechtle ist ein Unternehmen in einem wachsenden Markt inclusive E-Commerce Joker, der bei konjunktureller Erholung…



