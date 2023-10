Bechtle Cancom – Gewinner der Digitalisierung? Platow Brief mit Standpunkt.

Gewinner der Digitalisierung

Die digitale Revolution © cc0

Der digitale Wandel gehört zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Wer wettbewerbsfähig bleiben möchte, muss stetig in eine moderne Infrastruktur investieren.

Dafür benötigen Unternehmen und Behörden einerseits fachkundiges Personal, das wegen des Fachkräftemangels rar gesät ist. Damit sich Unternehmen andererseits langfristig auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können, holen sie sich Hilfe von außen – hier kommen die IT-Dienstleister ins Spiel.

Laut Bitkom sollen die Umsätze für die Unternehmen der IT und Telekommunikation (ITK) in Deutschland in diesem Jahr um 2,1% wachsen und ein Volumen von 213,2 Mrd. Euro erreichen. Für 2024 erwartet der Branchenverband sogar eine Verdopplung des Wachstums auf 4,7%. Mit einem Marktanteil von rd. 3% ist unser Musterdepotwert Bechtle Deutschlands größtes IT-Systemhaus. Der Fokus der Produktpipeline liegt auf der Hard- und Software. Wichtigster deutscher Wettbewerber ist Cancom. In PB v. 11.5. haben wir zuletzt beide Unternehmen gegenübergestellt. Das Geschäftsmodell des Schweizer Pendants Also Holding ähnelt wiederum dem des deutschen Primus. Die Aktie punktet derzeit mit einer attraktiveren Bewertung (vgl. PB v. 16.5.).