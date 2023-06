Bechtle: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +41,20%

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Bechtle-Aktie an Wert und musste am gestrigen Tag einen Rückgang von -2,43% hinnehmen. Das Gesamtergebnis der Woche beläuft sich auf -4,44%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Allerdings sind die Analysten anderer Meinung. Das mittelfristige Kursziel für Bechtle beträgt 51,00 EUR – eine Einschätzung, welche dem Unternehmen ein Kurspotenzial in Höhe von +41,20% eröffnet. Von insgesamt 22 Analysten empfehlen 15 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf (68,18%). Nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating wurde angepasst und liegt nun bei 4,00.