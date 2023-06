Bechtle: Analysten sehen großes Potenzial mit Kursziel von 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Aktie von Bechtle verzeichnete am gestrigen Handelstag eine Abwärtsbewegung von -2,43%. In der vergangenen Woche summierten sich die Ergebnisse auf -4,44%, was pessimistische Marktstimmungen hervorruft.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Bechtle liegt bei 51,00 EUR. Dies ergibt ein Kurspotenzial in Höhe von +41,20%. Aktuell teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Von insgesamt 22 bewertenden Analysten empfehlen 8 die Aktie als starken Kauf und weitere 7 mit “Kauf”. Die Bewertung “halten” wird von 6 Experten gegeben. Lediglich ein einziger Analyst empfiehlt einen Verkauf.

Insgesamt bleibt eine positive Stimmung unter den analysierenden Experten bestehen. Der Anteil an optimistischen Stimmen beträgt demnach +68,18%.

Zusätzlich zum Guru-Rating ALT gibt...