Bechtle: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 51,00 EUR

Die Aktie von Bechtle hat in den letzten fünf Handelstagen einen Verlust von -4,44% verzeichnet. Gestern fiel der Kurs um weitere -2,43%, was auf eine relativ pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Allerdings sind sich die Bankanalysten einig darüber, dass das wahre Kursziel von Bechtle bei 51,00 EUR liegt. Dies würde Investoren ein Potenzial für eine Rendite von +41,20% eröffnen. Zwar teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach dem jüngsten schwachen Trend, aber insgesamt empfehlen 15 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating für Bechtle ist nun ebenfalls auf einem starken Niveau angekommen und liegt bei 4,00 Punkten. Insgesamt scheint es somit eine positive Einschätzung der Aktienlage des Unternehmens zu geben.

