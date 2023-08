Bechtle: Analysten sehen Potenzial von 51,00 EUR - Kursziel um +19,38% höher als derzeitiger Stand

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Aktie des IT-Unternehmens Bechtle konnte am gestrigen Tag ein Plus von +6,40% verzeichnen und erreichte damit eine Kursentwicklung von +8,15% in einer vollständigen Handelswoche. Eine Entwicklung, die für den Markt relativ optimistisch erscheint.

Nach Ansicht der Bankanalysten ist das aktuelle mittelfristige Kursziel bei 51,00 EUR angesetzt. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, ergibt sich ein Potenzial von +19,38%. Von den insgesamt 20 Analysten empfehlen 12 Investoren einen Kauf und sechs Experten teilen diese Meinung optimistisch aber nicht euphorisch mit einem “Kauf”-Rating. Sechs weitere Analysten positionieren sich neutral mit “halten” und zwei Experten sprechen von einem Verkauf.

Das Guru-Rating blieb unverändert bei 3,80 – somit wird weiterhin eine positive Einschätzung zum Unternehmen...