Bechtle: Analysten sehen Potential von +15,65% - Kursziel bei 51,00 EUR

Die Aktie der Bechtle AG verzeichnete am letzten Handelstag eine negative Entwicklung und fiel um -1,17%. Die Gesamtentwicklung in den vergangenen fünf Tagen beträgt jedoch immer noch ein Plus von +10,25%, was auf einen optimistischen Markt schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 51,00 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bestätigen, hätten Investoren ein Potenzial von +15,65%. Nicht alle Experten teilen diese Meinung nach dem positiven Trend der jüngsten Vergangenheit. Momentan empfehlen sechs Analysten den Kauf der Bechtle-Aktie und weitere sechs halten sie für eine gute Option. Nur zwei Analysten raten zum Verkauf.

Somit sind etwa 60% aller befragten Bankanalysten optimistisch gestimmt bezüglich des weiteren Kursverlaufs. Zusätzlich bewertet das “Guru-Rating” die Aktie als stabil mit einem Wert...