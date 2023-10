Bechtle: Analysten sehen Kursziel bei 53,04 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Der gestrige Handelstag bescherte Bechtle eine Kursentwicklung von -0,67%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von +2,82% verzeichnet werden. Die Bankanalysten sind sich einig, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und eröffnen Investoren somit ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +19,06%.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 53,04 EUR. Optimistisch bewerten die Experten die Lage bei Bechtle – so geben derzeit 6 Analysten das Rating “starker Kauf” und weitere 7 Analysten empfehlen einen Kauf. Eine neutrale Bewertung wird von insgesamt 5 Experten vergeben.

Noch immer gibt es allerdings auch kritische Stimmen: Zwei Bankanalysten empfehlen den Verkauf der Aktie. Der Anteil positiv eingestellter Experten beläuft sich auf +65%. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,85.