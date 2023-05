Bechtle: Analysten sehen Kursziel bei 51,00 € - Potenzial von +22,21%

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Bechtle-Aktie scheint derzeit nach Ansicht einiger Bankanalysten unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 51,00 € und bietet damit ein Potenzial von +22,21% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Bechtle legt um +0,02% zu

• Guru-Rating bei 4,00 bleibt konstant

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Bechtle-Aktie eine positive Entwicklung von +0,02%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Gesamtperformance jedoch bei -0,12%, was auf eine neutrale Markteinschätzung hinweist.

Acht Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und sieben weitere empfehlen einen Kauf. Sechs Experten halten das Papier neutral und nur einer spricht sich für einen Verkauf aus. Insgesamt sind somit 68,18% der Meinung dass es sich lohnt diese Aktienposition einzugehen.

Das bestehende “Guru-Rating” blieb...