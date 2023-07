Bechtle: Analysten sehen Kursziel bei 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Aktie von Bechtle hat sich gestern am Finanzmarkt um +2,34% verbessert. In den letzten fünf Handelstagen hingegen gab es einen Rückgang von -1,04%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und haben ein mittelfristiges Kursziel von 51,00 EUR angegeben. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +31,27% eröffnen.

• Bechtle: Am 25.07.2023 mit +2,34%

• Das Kursziel von Bechtle liegt bei 51,00 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76

Aktuell gibt es unterschiedliche Einschätzungen bezüglich der Zukunftsaussichten für die Aktie. Von insgesamt 21 Analysten empfehlen sechs einen starken Kauf und sechs weitere sehen die Aktie als kaufenswert an – allerdings ohne Euphorie zu verbreiten. Sieben Experten bewerten sie neutral mit “halten”, während zwei Analysten zum Verkauf raten.

Das...