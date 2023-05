Bechtle: Analysten sehen Kursziel bei 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Aktie von Bechtle hat gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -1,12% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von +1,47% erzielt werden. Der Markt scheint somit aktuell relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Bechtle liegt derzeit bei 51,00 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +31,78%. Von insgesamt 22 Bankanalysten sind derzeit 8 der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist und weitere 7 empfehlen den Kauf. Eine neutrale Bewertung vergeben hingegen 6 Experten und lediglich einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating für Bechtle bleibt mit einem Wert von 4,00 unverändert positiv. Insgesamt gibt es somit eine Mehrheit unter den Analysten mit einer optimistischen Einschätzung (+68,18%), auch wenn nicht alle Experten das gleiche Potential wie der...