Bechtle: Analysten sehen Kurspotenzial von 33,44% - Kursziel bei 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Aktie des IT-Unternehmens Bechtle konnte in den vergangenen fünf Handelstagen um +5,03% zulegen. Am gestrigen Tag stieg der Kurs um weitere +0,82%. Die Stimmung am Markt ist optimistisch und die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Bechtle-Aktie liegt bei 51,00 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +33,44%.

Konkret empfehlen sechs Analysten aktuell den Kauf der Aktie und sechs weitere eine positive Einschätzung mit dem Rating “Kauf”. Sieben Experten halten die Aktie für neutral (Rating “halten”). Nur zwei Analysten raten dazu, die Aktie zu verkaufen – insgesamt also eine positive Mehrheit von +57,14%.

Das bewährte Guru-Rating liegt unverändert bei 3,76 und bestätigt damit die allgemein positive Einschätzung der Bechtle-Aktie.