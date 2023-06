Bechtle: Analysten sehen Kurspotenzial von +32,09% - Kursziel bei 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Bechtle-Aktie hat am gestrigen Tag eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,42% verzeichnet. In der abgelaufenen Handelswoche betrug das Wachstum insgesamt +3,46%. Offensichtlich ist der Markt gegenwärtig recht optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 51,00 EUR. Sollten die Bankanalysten damit Recht behalten, böte sich Investoren ein beachtliches Potenzial in Höhe von +32,09%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und warnen vor Risiken.

Aktuell empfehlen acht der insgesamt 22 analysierenden Experten den Kauf der Bechtle-Aktie und weitere sieben bewerten sie als “Kauf”. Sechs Analysten verbuchen sie als “halten” und nur einer hält einen Verkauf für angebracht. Somit beträgt der Anteil an Optimisten unter den Spezialisten +68,18%.

Zusätzlich zum Guru-Rating wurde ein...