Bechtle: Analysten sehen Kurspotenzial von +16,14% - Aktuelles Kursziel bei 52,02 EUR

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt hat Bechtle einen Verlust von -0,33% beschert. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein kleines Plus von +0,79% verzeichnet werden. Die Marktstimmung scheint derzeit neutral zu sein.

Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial bei Bechtle in Höhe von +16,14%. Das aktuelle Kursziel liegt damit bei 52,02 EUR. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen 6 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 7 setzen das Rating auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung erhält die Aktie von insgesamt 5 Experten. Lediglich zwei Analysten empfehlen einen Verkauf der Aktien.

Somit ist der Anteil optimistischer Analysten mit +65,00% vergleichsweise hoch. Ergänzt wird...