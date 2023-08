Bechtle: Analysten prognostizieren Kursanstieg auf 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Aktie des IT-Systemhauses Bechtle hat am gestrigen Handelstag eine negative Entwicklung von -0,86% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse in Summe um -3,10%. Der Markt zeigt sich daher aktuell relativ pessimistisch.

Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass die Bechtle-Aktie derzeit unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt auf 51,00 EUR geschätzt. Sollte diese Prognose eintreffen, ergäbe sich ein Kurspotenzial von +30,60%. Einige Analysten teilen jedoch nicht alle Einschätzungen und bewerten die Aktie neutral oder sogar mit einem Verkaufsrating.

Insgesamt empfehlen jedoch +60,00% der befragten Analysten den Kauf der Bechtle-Aktien. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,80.