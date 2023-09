Bechtle: Analysten erwarten Kurssteigerung auf 52,02 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Aktie von Bechtle hat an einem Tag mit -0,33% eine geringe Kursentwicklung hingelegt. In der vergangenen Handelswoche konnte jedoch ein Plus von +0,79% verzeichnet werden. Die Bankanalysten sind sich einig: Der wahre Wert der Aktie liegt bei 52,02 EUR – was einer Steigerung um +16,14% entspricht.

• Bechtle entwickelt sich seit fünf Handelstagen neutral

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 52,02 EUR

• Laut aktueller Analyse empfehlen 73 Analysten die Aktie zum Kauf

Obwohl nicht alle Analysen übereinstimmen und einige Experten noch immer einen “Verkauf” empfehlen würden, sind insgesamt 73 Analysten optimistisch gestimmt und raten zum Kauf der Bechtle-Aktien. Sofern diese Empfehlung korrekt ist und das Unternehmen weiterhin positiv abschneidet, können Investoren in den kommenden Wochen mit einer attraktiven Rendite...