Bechtle: Analysten erwarten Kursanstieg um +16,32% auf 52,02 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Bechtle-Aktie hat am gestrigen Tag einen Aufwärtstrend von +0,68% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt +0,36% an Wert gewonnen. Die Marktstimmung ist derzeit weitgehend neutral.

Analysten sind jedoch optimistischer und halten ein mittelfristiges Kursziel von 52,02 EUR für realistisch. Dies entspricht einem potenziellen Gewinn von +16,32%. Von insgesamt 20 Bankanalysten empfehlen 13 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf (Gesamtanteil optimistischer Analysteneinschätzungen: +65%). Darüber hinaus bleibt das Guru-Rating unverändert bei 3,85.

Insgesamt deuten diese Einschätzungen darauf hin, dass sich eine Investition in Bechtle lohnen könnte.