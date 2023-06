Bechtle: Aktuell unterbewertet - Kursziel bei 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die gestrige Kursentwicklung von Bechtle am Finanzmarkt belief sich auf -0,61%. Damit beläuft sich das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage auf -3,29%, was darauf hindeutet, dass der Markt momentan eher pessimistisch ist. Allerdings sind sich die Bankanalysten einig: Die Aktie von Bechtle ist aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 51,00 EUR.

• Bechtle erreicht am 21.06.2023 eine negative Entwicklung von -0,61%

• Das Mittelfrist-Kursziel liegt bei 51,00 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nunmehr 4/5

Sollten die Analysten recht behalten und das Zielkursniveau tatsächlich erreicht werden können, ergibt sich somit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +36,58%. Eine positive Einschätzung teilen auch die meisten Experten: Während acht Analysten die Aktie als starken Kauf...