Bechtle - Aktie unterbewertet: Potenzial von +15,42%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Bechtle an der Börse einen Rückgang von -0,46%. Zusammen mit den Ergebnissen der letzten fünf Handelstage ergibt sich eine neutrale Stimmung am Markt. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie aktuell nicht richtig bewertet.

Das mittelfristige Kursziel für Bechtle liegt bei 52,02 EUR. Wenn dieses Ziel erreicht wird, könnte das Unternehmen ein Potential von +15,42% bieten. Von insgesamt 20 Analysten empfehlen 13 Anleger die Aktie zu kaufen oder stark zu kaufen (65%). Zwei Experten schlagen hingegen vor sie zu verkaufen.

Zusätzlich zeigt das “Guru-Rating” eine positive Einschätzung für diese Aktienempfehlung.