Bechtle: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 51,00 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete Bechtle am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -2,25%. Dies resultiert in einem Gesamttrend von -0,81% über die vergangenen fünf Handelstage. Die Marktlage zeigt sich derzeit relativ neutral.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von Bechtle aktuell nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel beträgt 51,00 EUR und somit liegt das Potenzial für Investoren bei +35,14%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Prognose aufgrund des neutralen Trends in jüngster Zeit.

Aktuell empfehlen acht Experten den Kauf der Aktie und sieben weitere beurteilen sie als “Kauf”. Sechs Analysten befinden sich mit dem Rating “halten” in einer weitgehend neutralen Positionierung. Eine Verkaufsempfehlung gibt es noch immer von einem einzigen Experten.

68,18% aller Analysteneinschätzungen...