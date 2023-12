Bechtle Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bechtle wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 30,38 Punkten, was bedeutet, dass die Bechtle-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 56,63 führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für Bechtle in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich hat Bechtle in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,5 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche erzielt. Die durchschnittliche Performance in dieser Branche betrug 12,7 Prozent, während Bechtle eine Performance von 22,21 Prozent verzeichnete. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor übertraf Bechtle den Durchschnitt um 15,07 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Dividendenrendite liegt Bechtle mit 1,5 Prozent 21,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für "IT-Dienstleistungen", was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) schneidet Bechtle jedoch gut ab. Mit einem KGV von 20,82 liegt das Unternehmen unter dem Branchendurchschnitt von 69,8, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Dies zeigt, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist.

Insgesamt erhält Bechtle also eine neutrale Bewertung aufgrund des RSI, ein "Gut"-Rating für die Branchenvergleichsperformance und fundamentale Kriterien, und eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite im Vergleich zur Branche.