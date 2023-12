Bechtle Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Bechtle beträgt aktuell 20,82 und liegt 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 74 (Branche: IT-Dienstleistungen). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Bechtle mit 43,14 EUR derzeit -1,69 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dadurch wird die Aktie kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" gegeben, da die Distanz zum GD200 bei +4 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Bechtle liegt bei 82,47, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Bechtle in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Bechtle deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher auch in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.