Bechtle Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Bechtle zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Bechtle Aktie derzeit +7,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +15,6 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht positiv bewertet.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Bechtle im Vergleich zur Branche IT-Dienstleistungen eine niedrigere Dividendenrendite von 1,5 % aus, was 21,9 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zur Einstufung "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Bechtle eingestellt waren. Es gab sechs Tage lang keine negative Diskussion, und an fünf Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Bechtle daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Bechtle von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

