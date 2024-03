Bechtle Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle AG":

Die Bechtle-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 43,88 EUR liegt, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 47,5 EUR liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 48,23 EUR, was nahe am letzten Schlusskurs von 47,5 EUR liegt, und führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren hat Bechtle ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,52, was im Vergleich zur Branche eine Unterbewertung des Titels darstellt und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Bechtle weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Bechtle-Aktie auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse sowie des Sentiments und Buzz eine Gesamtbewertung von "Neutral" bis "Schlecht".