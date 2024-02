Bechtle Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die technische Analyse von Bechtle zeigt, dass der aktuelle Kurs von 49,15 EUR 8,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +16,61 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 21,17 Punkten, was darauf hinweist, dass Bechtle überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt hingegen keine überkauften oder überverkauften Signale, weshalb das Wertpapier hier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Bechtle daher ein "Gut"-Rating für diesen Abschnitt.

Was die Dividende betrifft, weist Bechtle derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 23,39 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Bechtle in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität auf, weshalb Bechtle auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.