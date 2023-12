Bechtle Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Anlegerstimmung für das Unternehmen Bechtle war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie aus einer Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sechs positive Tage und nur einen negativen Tag, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings sind die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Bechtle derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich IT-Dienstleistungen. Mit einer Differenz von 21,44 Prozentpunkten (1,5 % gegenüber 22,94 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" liegt Bechtle mit einer Rendite von 22,21 Prozent mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,57 Prozent, wobei Bechtle mit 15,64 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird derzeit ebenfalls eine positive Bewertung für Bechtle ausgestellt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 41,54 EUR, während der Kurs der Aktie (44,3 EUR) um +6,64 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 43,84 EUR, was einer Abweichung von +1,05 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält Bechtle daher ein "Gut"-Rating in der technischen Analyse.