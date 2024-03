Bechtle Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Bechtle in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Bechtle wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Bechtle führt bei einem Niveau von 38,27 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 50,31 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Bechtle im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,36 Prozent erzielt, was 15,25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 15,17 Prozent, und Bechtle liegt aktuell 9,19 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Bechtle als unterbewertet, da das KGV mit 23,52 insgesamt 66 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der 69,62 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".