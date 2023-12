Bechtle Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Der Relative Strength Index, oder RSI, der Bechtle AG zeigt einen Wert von 32,33 an, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktien weder überkauft noch überverkauft sind. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Bechtle AG beträgt 1,5 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag von 21,42 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte Bechtle eine Rendite von 22,21 Prozent, was mehr als 19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "IT-Dienstleistungen"-Branche in den vergangenen 12 Monaten lag bei 9,81 Prozent, wobei Bechtle mit 12,4 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.