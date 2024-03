Bechtle Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Der Aktienkurs von Bechtle zeigt im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie eine starke Performance. Mit einer Rendite von 24,36 Prozent in den letzten 12 Monaten übertrifft Bechtle den Branchendurchschnitt um mehr als 16 Prozent. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 14,75 Prozent verzeichnet, liegt Bechtle mit 9,6 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Bechtle-Aktie bei 43,21 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 48,28 EUR liegt. Dies entspricht einem Abstand von +11,73 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 47,25 EUR, was einer Differenz von +2,18 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende liegt Bechtle mit einer Ausschüttung von 1,3 % unter dem Branchendurchschnitt von 17,67 % in der IT-Dienstleistungsbranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund der Differenz von 16,37 Prozentpunkten.

Das Sentiment und der Buzz rund um Bechtle zeigen, dass die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.