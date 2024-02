Bechtle Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wesentliche Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Bechtle liegt das aktuelle KGV bei 24, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 74 für vergleichbare Unternehmen in der "IT-Dienstleistungen"-Branche darauf hinweist, dass Bechtle fundamental unterbewertet ist. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Bechtle liegt derzeit bei 1,3 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 24,03 % in der "IT-Dienstleistungen"-Branche. Die Differenz beträgt lediglich 22,73 Prozentpunkte, wodurch sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Bechtle eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, weshalb das Signal hier auf "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Bechtle mit 27,83 Prozent mehr als 25 Prozent darüber. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche weist im Vergleich dazu eine mittlere Rendite von 7,5 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Bechtle mit 20,33 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird Bechtle in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.