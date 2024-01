Bechtle Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Bechtle-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 41,95 EUR, was zu einer Einstufung als "Gut" führt, da der Aktienkurs mit 46,89 EUR einen Abstand von +11,78 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 44,83 EUR, was einer Differenz von +4,6 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Auf fundamentalen Faktoren basierend, weist die Bechtle-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21 auf, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche als unterbewertet eingestuft wird. Der durchschnittliche KGV im Bereich "IT-Dienstleistungen" liegt bei 72, was die Unterbewertung der Bechtle-Aktie verdeutlicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bechtle-Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Bechtle derzeit eine Rendite von 1,5 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,4 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt zeigt die technische und fundamentale Analyse, dass die Bechtle-Aktie aufgrund der Kursentwicklung und des KGV als "Gut" eingestuft wird, während der RSI und die Dividendenrendite gemischte Signale liefern.