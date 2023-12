Bechtle Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Der Aktienkurs von Bechtle in der Kategorie "Informationstechnologie" ist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors um 22,21 Prozent gestiegen, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,57 Prozent verzeichnete, liegt Bechtle mit 15,64 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der Dividende schüttet Bechtle derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 21,44 Prozentpunkte (1,5 % gegenüber 22,94 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bechtle wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 29,82 Punkten, was darauf hinweist, dass die Bechtle-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 53,16, was bedeutet, dass Bechtle hier weder überkauft noch überverkauft ist und damit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Bechtle eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Bechtle in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war auch nicht außergewöhnlich. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

