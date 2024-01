Beazley Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedrigeres KGV bedeutet in der Regel, dass die Aktie auf den ersten Blick günstiger erscheint. Im Vergleich zur Branche weist Beazley ein KGV von 9,44 auf, was 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses relativ niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Beazley-Aktie abgegeben, von denen alle als "gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 845,14 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 60,06 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen erhält Beazley eine positive Empfehlung.

Bei der Dividendenrendite schneidet Beazley im Vergleich zur Branche Versicherung mit 2,48% etwas schlechter ab, was zu einer "schlechten" Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung und Kommunikationsfrequenz neutral bewertet.