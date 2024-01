Beazley Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Beazley-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 544 GBP eine Abweichung von -2,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 560,4 GBP aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 542,41 GBP liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,29 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beazley einen Wert von 9 auf. Dies liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 15,24 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus fundamentaler Sicht erhält Beazley daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können ebenfalls Auswirkungen auf Aktien haben. Bei Beazley wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Abschließend wird die Dividendenrendite betrachtet, bei der Beazley mit 2,48% unter dem Branchendurchschnitt von 4,89% liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen jeweils eine unterschiedliche Bewertung für die Beazley-Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt werden.