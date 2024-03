Beazer Homes USA Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Beazer Homes Usa: Anleger-Stimmung und Bewertungsanalyse

In den letzten zwei Wochen wurde Beazer Homes Usa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet, wie unsere Redaktion feststellte. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Infolgedessen erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut". Die Messung insgesamt ergibt also eine "Gut"-Einstufung.

Beim Blick auf die Dividendenrendite zeigt sich jedoch ein geringerer Ertrag von 15,38 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 %, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Aktie von Beazer Homes Usa im vergangenen Jahr eine Rendite von 117,82 Prozent, was 123,33 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt Beazer Homes Usa sogar 122,34 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beazer Homes Usa mit einem Wert von 6,25 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 40,25, was zu einer Unterbewertung des Unternehmens führt. Aufgrund dieser Analyse stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.