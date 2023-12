Beazer Homes USA Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Analysteneinschätzung für Beazer Homes Usa liegt bei einem durchschnittlichen Rating von "Gut", basierend auf 1 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten. Es wurden keine neuen Analystenupdates im letzten Monat verzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 20 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -41,14 Prozent fallen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 33,98 USD. Aufgrund dessen erhält die Beazer Homes Usa-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt das Unternehmen jedoch keine signifikante Beachtung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Beazer Homes Usa-Aktie eine "Gut"-Bewertung im Sentiment und Buzz-Bereich.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beazer Homes Usa einen Wert von 5 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als unterbewertet eingestuft wird. Das KGV liegt 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter".

Der Aktienkurs von Beazer Homes Usa hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 122,49 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" deutlich über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigen die Analysen eine positive Einschätzung für Beazer Homes Usa, sowohl in Bezug auf die Stimmung der Anleger als auch auf fundamentale Kennzahlen und Branchenvergleiche.