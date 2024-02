Beazer Homes USA Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die technische Analyse der Beazer Homes USA-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 27,42 USD, während der letzte Schlusskurs 29,09 USD beträgt, was einem Unterschied von +6,09 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (31,38 USD), so liegt der letzte Schlusskurs darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In der Summe ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Beazer Homes USA-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte Beazer Homes USA in den letzten 12 Monaten eine Performance von 117,82 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche bedeutet dies eine Outperformance von +123,56 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 126,82 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so weist Beazer Homes USA eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zur Branche Haushalts-Gebrauchsgüter zu einem geringeren Ertrag von 15,45 Prozentpunkten führt. Diese niedrigen Dividenden führen zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Beazer Homes USA zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung für das langfristige Stimmungsbild der Aktie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Branchenvergleich, die Dividenden und das Sentiment, dass die Beazer Homes USA-Aktie aktuell neutral bewertet wird.