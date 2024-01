Beazer Homes USA Aktie: Hammer-Nachricht!

Beazer Homes Usa: Analysten geben neutrale Bewertung

Die Dividende von Beazer Homes Usa liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter (15,42 %) als niedriger einzustufen ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Beazer Homes Usa abgegeben, basierend auf 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Einstufungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 20 USD, was einer erwarteten negativen Kursentwicklung von -35,79 % entspricht. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur Branchenperformance hat Beazer Homes Usa in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +119,46 % gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beazer Homes Usa mit einem Wert von 5,76 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 61,92, was zu einer Unterbewertung des Unternehmens führt. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.