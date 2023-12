Beazer Homes USA Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Beazer Homes Usa liegt der RSI7 aktuell bei 0,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 26,82, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 ergibt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Beazer Homes Usa als "Gut" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 24,81 USD, während der Aktienkurs bei 34,13 USD liegt, was einer Abweichung von +37,57 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 28,07 USD, was einer Abweichung von +21,59 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut" in diesem Abschnitt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Beazer Homes Usa als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 5,76 insgesamt 91 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 61,82 beträgt. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Beazer Homes Usa mit 0 Prozent 15,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.