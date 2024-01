Beazer Homes USA Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Dividendenpolitik von Beazer Homes Usa wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -15,42 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Beazer Homes Usa-Aktie insgesamt 1 positive Bewertung und keine negativen Bewertungen von Analysten, was zu einem insgesamt guten Rating führt. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor und das durchschnittliche Kursziel beträgt 20 USD, was ein Abwärtspotential von 39,6 Prozent bedeutet, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Beazer Homes Usa insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Punkt der Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Beazer Homes Usa-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 122,49 Prozent erzielt, was 111,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt guten Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Diskussion im Internet wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.